Πλακιάς: «Πραγματογνώμονες ζητούσαν 15% από τις αποζημιώσεις – Η Καρυστιανού πλέον θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής»

Καταγγελίες εναντίον κατά πραγματογνωμόνων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση των Τεμπών διατύπωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 τόνισε μεταξύ άλλων, ότι ραγματογνώμονες φέρονται να ζητούσαν ποσοστό 15% από τις αποζημιώσεις που θα λάμβαναν οι συγγενείς των θυμάτων, «για τον κόπο τους», λίγο πριν την έναρξη της δίκης.

«Πλησιάζοντας προς τη δίκη ζητούσαν κάτι για τον κόπο τους. Ο κόπος τους ήταν 15% από την αποζημίωση» ανέφερε για να προσθέσει:

«Ψάχνουμε να τους βρούμε. Είναι εξαφανισμένοι όλοι. Στη λίστα μαρτύρων δεν βρίσκεται κανένας από αυτούς. Τρία χρόνια τώρα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η δίκη. Όταν τα έλεγα αυτά με έλεγαν δεξιό».

Παράλληλα, προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά των εμπειρογνωμόνων που «έλεγαν ψέματα και καθυστερούσαν την έκβαση των ερευνών».

Τέλος, μιλώντας για την Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι «μπήκε στην αρένα με τα θηρία και από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».