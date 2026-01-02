Περιστέρι: Ληστές έσπασαν με φρεάτιο την τζαμαρία καταστήματος (Βίντεο)

Καρέ καρέ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας ληστεία στο Περιστέρι, με το βίντεο να έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο δράστης παίρνει καπάκι από φρεάτιο για να σπάσει την είσοδο καταστήματος.

«Πήρε ένα καπάκι, χτύπησε το τζάμι, της τράβηξε δύο κλωτσιές (της τζαμαρίας), όπως φαίνεται και στο βίντεο, μπήκε μέσα και μέσα σε δύο λεπτά πήρε όλο το ταμείο και ένα κινητό που είχαμε μέσα στο μαγαζί», ανέφερε στο MEGA, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και θύμα διάρρηξης.