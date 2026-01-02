Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ληστές έσπασαν με φρεάτιο την τζαμαρία καταστήματος (Βίντεο)

Καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών

Περιστέρι: Ληστές έσπασαν με φρεάτιο την τζαμαρία καταστήματος (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Καρέ καρέ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας ληστεία στο Περιστέρι, με το βίντεο να έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο δράστης παίρνει καπάκι από φρεάτιο για να σπάσει την είσοδο καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήρε ένα καπάκι, χτύπησε το τζάμι, της τράβηξε δύο κλωτσιές (της τζαμαρίας), όπως φαίνεται και στο βίντεο, μπήκε μέσα και μέσα σε δύο λεπτά πήρε όλο το ταμείο και ένα κινητό που είχαμε μέσα στο μαγαζί», ανέφερε στο MEGA, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και θύμα διάρρηξης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ