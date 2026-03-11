Περισσός: Άγνωστοι πέταξαν πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού – Τραυματίστηκαν τρία άτομα

Αναστάτωση προκλήθηκε σε συρμό του Ηλεκτρικού, στο ύψος του Περισσού, όταν άγνωστο άτομο πέταξε πέτρα προς το τρένο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια βαγονιού και να τραυματιστούν επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 15.45. Από τα θραύσματα, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός άνδρας στο μάγουλο, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά από τα σπασμένα γυαλιά, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Ο δράστης της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/03 συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.

Άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ, εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Α. Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και συνακόλουθα τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση. Η εταιρεία συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της και ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Παράλληλα, η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.