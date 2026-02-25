Πέραμα: Θρήνος για τον 26χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε στο σφοδρό τροχαίο – “Το πιο τίμιο και καλό παιδί”

Συγκλονισμένο είναι το Πέραμα από τον τραγικό θάνατο του 26χρονου Δημήτρη, που σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 25/2 στο σφοδρό τροχαίο.

Φίλη της οικογένειας του νεαρού μίλησε στο DEBATER, εμφανώς σοκαρισμένη, και έκανε λόγο για το “πιο τίμιο και καλό παιδί”.

“Μανιάτης με τα όλα του. Δεν υπήρχε πιο τίμιο και καλό παιδί από αυτό. Χάθηκε το καλύτερο παιδί του Περάματος. Από μικράκι τον θυμάμαι. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Κρίμα να φεύγουν οι νέοι τόσο άδικα” είπε η φίλη της οικογένειας και πρόσθεσε:

“Είμαι σε σοκ, ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει… Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην εξαιρετική οικογένεια του”.

Από νωρίς το πρωί, που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, φίλοι του 26χρονου έχουν κατακλύσει τα social media, με μηνύματα αποχαιρετισμού.

Πέραμα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Όλα έγιναν γύρω στις 1:40 τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, και ο 26χρονος και ο 29χρονος κινούνταν με τις μοτοσικλέτες τους επί της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Μάλιστα, ο 26χρονος οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και κάποια στιγμή για άγνωστη έως τώρα αιτία παρέσυρε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος, ρίχνοντάς τον κάτω στο οδόστρωμα.

Ο 26χρονος τότε έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και φαίνεται πως χτύπησε σε κολωνάκια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 29χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά ερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.