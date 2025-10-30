Πειραιάς: Η ΟΣΥ είναι σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την παράσυρση της 72χρονης από λεωφορείο

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού της παράσυρσης της 72χρονης από λεωφορείο είναι η ΟΣΥ στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η ΟΣΥ πήρε θέση για το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά λέγοντας ότι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και «διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες».

Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας.