Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μια 72χρονη γυναίκα στον Πειραιά καθώς παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10 στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν η 72χρονη γυναίκα επιχείρησε να ανέβει στο λεωφορείο της γραμμής.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.