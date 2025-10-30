Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Ερευνώνται τα αίτια του συμβάντος
Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μια 72χρονη γυναίκα στον Πειραιά καθώς παρασύρθηκε από λεωφορείο.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10 στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν η 72χρονη γυναίκα επιχείρησε να ανέβει στο λεωφορείο της γραμμής.
Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.
