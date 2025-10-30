Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Ερευνώνται τα αίτια του συμβάντος

DEBATER NEWSROOM

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μια 72χρονη γυναίκα στον Πειραιά καθώς παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10 στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν η 72χρονη γυναίκα επιχείρησε να ανέβει στο λεωφορείο της γραμμής.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

ΕΛΛΑΔΑ

