Πάτρα: Τροχαίο με δίκυκλο στην Παραλία – Ένας τραυματίας
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών.
Σύμφωνα με το tempo24.news, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν ένα ΙΧ και ένα δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, οι οποίοι ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Εικόνες από το σημείο του τροχαίου
