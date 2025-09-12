Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Πάτρα: Τροχαίο με δίκυκλο στην Παραλία – Ένας τραυματίας

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ

DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν ένα ΙΧ και ένα δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, οι οποίοι ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου

