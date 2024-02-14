Πατήσια: Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ – Συνελήφθη ένας από τους δύο δράστες

Ένοπλη ληστεία έγινε το βράδυ της Τρίτης σε μίνι μάρκετ, στην οδό Γρηγοροβίου στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα δύο άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, πήραν την ταμειακή μηχανή και διέφυγαν.

Έπειτα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν στο σημείο, κατάφεραν να εντοπίσουν τον έναν από τους δύο δράστες και να τον συλλάβουν ενώ κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε βρέθηκε πάνω του και το όπλο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πρόκειται για έναν 38χρονο από την Αλβανία.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την σύλληψη του συνεργού του.

