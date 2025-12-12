ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς η εγκληματική οργάνωση έστησε την κομπίνα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Λογιστές, δικηγόροι και γνωστά ονόματα στο κύκλωμα

Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, που φέρεται να αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», σε μεγάλη επιχείρηση στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, μέλη της οικογένειάς του, λογιστές, αγρότες και δικηγόροι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με τα αδικήματα:

Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

Απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Υποβολής ψευδών δηλώσεων,

και σειράς άλλων συναφών αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Εισαγγελία Ηρακλείου, ενώ το βράδυ του Σαββάτου προγραμματίζεται η μεταγωγή τους με πλοίο στον Πειραιά. Την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ οι απολογίες τους θα δοθούν τη Δευτέρα ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Δικηγόροι των κατηγορουμένων είχαν ήδη απόψε μια πρώτη εικόνα της εκτενούς δικογραφίας και θα τους συνοδεύσουν στην Αθήνα.

Ο ρόλος του Μύρωνα Χιλετζάκη – «Εγκέφαλος» με οργανωμένο σχέδιο

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα είχε σαφή δομή και καταμερισμό ρόλων.

Τον συντονισμό φέρεται να είχε ο Μύρων Χιλετζάκης, από τους πιο προβεβλημένους αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης, γνωστός για την επιχειρηματική και οικονομική του δραστηριότητα.

Ως πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο Χιλετζάκης φέρεται να καθοδηγούσε τη διαδικασία υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις.

Σε διάστημα επτά ετών, από το 2019 έως και το 2025, οι δράστες φέρονται να αποκόμισαν παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και μέλη της οικογένειάς του, η σύζυγος, η πεθερά και η αδελφή του, στα ονόματα των οποίων εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρεται να «φιλοξενούσαν» τις παράνομες επιδοτήσεις.

Το ζευγάρι-«κλειδί»: Δικηγόρος και διευθυντής συνεταιρισμού

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επίσης η δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου και ο σύζυγός της, Γιώργος Λαμπράκης, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής.

Ο Λαμπράκης θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς – σύμφωνα με την έρευνα – είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των ψευδών δηλώσεων.

Το κύκλωμα φέρεται να δήλωνε ακόμα και αγροτικές εκτάσεις αποθανόντων ή εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Η επιχείρηση και η δικογραφία

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με δεκάδες προσαγωγές στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, από τις οποίες οι 15 κατέληξαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή της ευρωπαϊκής εισαγγελέως που είχε αναλάβει την προκαταρκτική έρευνα.

Επιδοτήσεις για… νεκρούς αγρότες

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το κύκλωμα φέρεται να συνέχιζε τη δράση του μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση και έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη και αιτήσεις επιδοτήσεων για χωράφια ιδιοκτητών που είχαν αποβιώσει.