ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι συνελήφθησαν για τις απάτες με τις παράνομες επιδοτήσεις – Επινόησαν ακόμα και νεκρανάσταση, ερευνώνται 42 άτομα

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τρία άτομα με φερόμενο ηγετικό ρόλο.

Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης εμφανίζεται, σύμφωνα με τις Αρχές, ο αγροτοσυνδικαλιστής Μ. Χ., ενώ σημαντική θέση φέρεται να είχε και ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Συνελήφθη επίσης η σύζυγός του, Χ. Κ., δικηγόρος, που φέρεται να συνέδραμε στη διαδικασία με την επαγγελματική της ιδιότητα.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να συντόνιζε την κατάθεση ψευδών δηλώσεων, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και μέλη της οικογένειάς του — η σύζυγος, η αδελφή, η μητέρα και η πεθερά του.

Οι δηλώσεις φέρεται να υποβάλλονταν μέσω του «Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων» που λειτουργούσε υπό την επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών Βιολογικών και Αγροτικών Προϊόντων.

Η συνολική ζημιά υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, για το διάστημα από το 2019 έως το 2023.

Επιδοτήσεις για… νεκρούς αγρότες

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το κύκλωμα φέρεται να συνέχιζε τη δράση του μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση και έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη και αιτήσεις επιδοτήσεων για χωράφια ιδιοκτητών που είχαν αποβιώσει.

Διευρύνεται η έρευνα

Συνολικά, 42 άτομα βρίσκονται υπό διερεύνηση για συμμετοχή στην υπόθεση. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν στις Αρχάνες Ηρακλείου, όπου φέρεται να είχε την έδρα του το κύκλωμα, καθώς και στο κέντρο της πόλης, όπου έγιναν κατ’ οίκον έρευνες.

Η έρευνα συνεχίζεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διατάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τα στοιχεία να εξετάζονται διεξοδικά.