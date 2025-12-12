ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον Γιώργο Λαμπράκη που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις – Είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξιες στο ΠΑΣΟΚ, καθώς, την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη ζητά με επιστολή του ο γραμματέας του κόμματος.

Ειδικότερα, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, Χρυσάνθη Κουτάντου, είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά το 2019. Ωστόσο,το 2021 επανήλθε, επί ηγεσίας του κουμπάρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο και στήριξε στις εσωκομματικές εκλογές.

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, κατά την οποία προσήχθησαν 14 άτομα ως ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διασπάθιζε αγροτικές επιδοτήσεις, άνοιξε νέο μέτωπο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να παραδεχθεί δημοσίως την κουμπαριά του με τον Γιώργο Λαμπράκη, έναν εκ των προσαχθέντων, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφία από γάμο όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται δίπλα στο ζευγάρι.

Πηγές της ΝΔ στηλίτευσαν τη «σιωπή του ΠΑΣΟΚ», ζητώντας από τον κ. Ανδρουλάκη να διαγράψει τον κ. Λαμπράκη, ενώ διεμήνυσαν ότι «η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της» και πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «οφείλει να κάνει τη δική του».

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε εμμέσως το συγγενικό δεσμό, κατηγορώντας ωστόσο τη ΝΔ για «χυδαίο συμψηφισμό» και προσπάθεια «αποπροσανατολισμού από τη φθορά της». Σημείωσε δε πως κανείς δεν χρησιμοποίησε σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη για να τελέσει παράνομες πράξεις, υπενθυμίζοντας τις αναφορές του κ. Ξυλούρη σε κουμπαριά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαρινάκης: «Ο Ανδρουλάκης έπεσε στην παγίδα της κουμπαριάς»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έπεσε στην παγίδα» της αντιπαράθεσης γύρω από τις κουμπαριές, επιμένοντας –όπως είπε– σε ένα λάθος που τελικά στράφηκε εναντίον του. Τόνισε πάντως ότι η ύπαρξη κουμπαριάς δεν συνιστά από μόνη της πολιτική ευθύνη, εκτιμώντας πως ούτε η ΝΔ ούτε το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπούνται από πρόσωπα που εμπλέκονται σε παρανομίες.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη περιορισμού των φαινομένων αδιαφάνειας, λέγοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι «να τελειώσει η Ελλάδα του “Φραπέ”». Επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει δεχθεί άδικη, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση περί συγκάλυψης υποθέσεων λαθρεμπορίου, επιμένοντας πως όσοι ευθύνονται για παρανομίες «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».