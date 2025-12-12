ΟΠΕΚΕΠΕ: Λογιστές, δικηγόροι και γνωστά ονόματα στο κύκλωμα με τις “μαϊμού” επιδοτήσεις στην Κρήτη – Το προφίλ του αρχηγού

Στην Κρήτη ήταν το τελευταίο “χτύπημα” του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Κρήτης, συνελήφθησαν 15 άτομα, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ’ οίκον έρευνες.

Οι 15 συλληφθέντες κατηγορούνται ως τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο και πρόκειται να παραπεμφθούν με την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, τουλάχιστον ένας δικηγόρος και αγρότες, καθώς κι ένας γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του. Μάλιστα, εμφανιζόταν ως υποστηρικτής των αιτημάτων των αγροτών.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.