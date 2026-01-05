Ομόνοια: Συνελήφθη 41χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Ομόνοιας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.
Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 4-1-2026, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχό του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:
-80- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
-17- γραμμ. κοκαΐνης,
μικροποσότητα ηρωίνης και
το χρηματικό ποσό των -580- ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο του, ο 41χρονος απώθησε τους αστυνομικούς με σκοπό τη διαφυγή του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
