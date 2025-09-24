“Στόλος για τη Γάζα”: 8 πλοία δέχτηκαν διαδοχικές επιθέσεις με drones ανοιχτά της Κρήτης – Σημειώθηκαν εκρήξεις (βίντεο)
Μικρές υλικές ζημιές στα σκάφη και παρεμβολές στις επικοινωνίες
Επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24/9 ο “Στόλος για τη Γάζα” (Global Sumud Flotilla) που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
Μάλιστα, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, εντός της ελληνικής SAR, της θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης δηλαδή στην οποία έχει ευθύνη το ελληνικό Λιμενικό.
Το “March to Gaza Greece” κάνει λόγο για επιθέσεις σε οκτώ πλοία, ενώ από τα drones έπεσαν φωτοβολίδες, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.
“Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος” τονίζει το “March to Gaza Greece” και συμπληρώνει: “Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR. Καλούμε κάθε άνθρωπο με συνείδηση: σε εγρήγορση και ετοιμότητα, σε πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό ώστε να δράσουν τώρα, πριν συμβεί τραγωδία”. ‘
“Πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα έπεσαν, οι επικοινωνίες παρεμποδίστηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις“, ανέφερε η Global Sumud Flotilla σε δήλωσή της, χωρίς να προσθέσει αν υπήρξαν θύματα.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έχουν καταγραφεί οι επιθέσεις στα σκάφη.
Από την πλευρά του, το πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για 12 συνολικά επιθέσεις, ενώ δημοσιεύει βίντεο από κάμερα ασφαλείας πλοίου του στόλου, στο οποίο καταγράφεται μία από τις επιθέσεις.
Η ισπανική εφημερίδα El Pais κάνει αναφορά σε επίθεση με χημικά, ενώ, όπως υπογραμμίζει, οι διοργανωτές θεωρούν υπεύθυνο το Ισραήλ.
Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, «πάνω από 40 πλοία θα συναντηθούν στα διεθνή ύδατα στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ειρηνική προσπάθεια να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός που έχει επιβάλει το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα, και να παραδοθεί συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια: φάρμακα, βρεφικό γάλα, ξηρά τροφή, κ.ά».
