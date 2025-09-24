“Στόλος για τη Γάζα”: 8 πλοία δέχτηκαν διαδοχικές επιθέσεις με drones ανοιχτά της Κρήτης – Σημειώθηκαν εκρήξεις (βίντεο)

Επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24/9 ο “Στόλος για τη Γάζα” (Global Sumud Flotilla) που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Μάλιστα, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, εντός της ελληνικής SAR, της θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης δηλαδή στην οποία έχει ευθύνη το ελληνικό Λιμενικό.

Το “March to Gaza Greece” κάνει λόγο για επιθέσεις σε οκτώ πλοία, ενώ από τα drones έπεσαν φωτοβολίδες, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

“Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος” τονίζει το “March to Gaza Greece” και συμπληρώνει: “Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR. Καλούμε κάθε άνθρωπο με συνείδηση: σε εγρήγορση και ετοιμότητα, σε πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό ώστε να δράσουν τώρα, πριν συμβεί τραγωδία”. ‘

“Πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα έπεσαν, οι επικοινωνίες παρεμποδίστηκαν και ακούστηκαν εκρήξεις“, ανέφερε η Global Sumud Flotilla σε δήλωσή της, χωρίς να προσθέσει αν υπήρξαν θύματα.

Explosions, unidentified drones and communications jamming. We are witnessing these psychological operations firsthand, right now, but we will not be intimidated.



The lengths to which Israel and its allies will go to prolong the horrors of starvation an… https://t.co/2aKYjo8GWt— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 23, 2025

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έχουν καταγραφεί οι επιθέσεις στα σκάφη. 🇮🇱🇵🇸‼️ Five Global Sumud Flotilla boats in the Mediterranean Sea were attacked by drones, one hit with explosives, one with a chemical device, and three with flashbangs, according to activists onboard the ships pic.twitter.com/1uFjc0CzHA September 23, 2025

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για 12 συνολικά επιθέσεις, ενώ δημοσιεύει βίντεο από κάμερα ασφαλείας πλοίου του στόλου, στο οποίο καταγράφεται μία από τις επιθέσεις. CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea



At least 12 attacks have been reported so far https://t.co/7dX4MIKhIq pic.twitter.com/t6TDk3nwQd September 24, 2025

Η ισπανική εφημερίδα El Pais κάνει αναφορά σε επίθεση με χημικά, ενώ, όπως υπογραμμίζει, οι διοργανωτές θεωρούν υπεύθυνο το Ισραήλ.

A su paso por Creta (Grecia), varios drones han lanzado ácido sobre dos barcos de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, mientras que una docena de explosiones han alcanzado a nueve de las embarcaciones. La organización responsabiliza a Israel https://t.co/y9R02FKCYZ September 24, 2025

Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, «πάνω από 40 πλοία θα συναντηθούν στα διεθνή ύδατα στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ειρηνική προσπάθεια να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός που έχει επιβάλει το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα, και να παραδοθεί συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια: φάρμακα, βρεφικό γάλα, ξηρά τροφή, κ.ά».