ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Νοσοκομείo ΕΛΠΙΣ: 30χρονος έχει ανέβει σε μπαλκόνι 3ου ορόφου κι απειλεί να πέσει στο κενό

Γίνονται προσπάθειες να τον μεταπείσουν

Συναγερμός στο Νοσοκομείo ΕΛΠΙΣ: 30χρονος έχει ανέβει σε μπαλκόνι 3ου ορόφου κι απειλεί να πέσει στο κενό
UPD: 20:54

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ με έναν 30χρονο άνδρα να έχει ανέβει σε μπαλκόνι 3ου ορόφου και να απειλεί να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροορίες επί τόπου έχουν σπεύσει κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και αυτή την ώρα προσπαθούν να τον μεταπείσουν, ενώ στο έδαφος έχει τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης για κάθε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός άνδρας είχε προσέλθει νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο υποστηρίζοντας ότι έχει καταναλώσει χλωρίνη.

