Νέα Αρτάκη: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 7/1 όταν μια ομάδα περίπου 15 ατόμων ενεπλάκη σε άγριο καβγά στη Νέα Αρτάκη στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Eviathema όλα ξεκίνησαν από μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία όμως γρήγορα εκτραχύνθηκε. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν βγήκαν αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα την αιματηρή κατάληξη του καβγά και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι δράστες, αμέσως μετά την επίθεση, έσπευσαν να εξαφανιστούν τρέπονται σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, με τις Αρχές να τους αναζητούν. Στο σημείο του συμβάντος κλήθηκε άμεσα και σπεύδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στα θύματα της επίθεσης και να φροντίσει για την ασφαλή διακομιδή τους.