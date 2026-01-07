Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Επιτήδειοι απέσπασαν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη με πρόσχημα την άμεση χειρουργική επέμβαση της κόρης της

Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία

Μυτιλήνη: Επιτήδειοι απέσπασαν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη με πρόσχημα την άμεση χειρουργική επέμβαση της κόρης της
DEBATER NEWSROOM

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στη Μυτιλήνη, όπου επιτήδειοι της απέσπασαν 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκε μια 32χρονη για την εμπλοκή της στην υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι δράστες (άνδρας και γυναίκα) επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενοι κατά περίπτωση ιατρό και συγγενικό της πρόσωπο (κόρη της) και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης της τελευταίας (κόρης), κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει σε γυναίκα, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε 32χρονη αλλοδαπή, η οποία μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε από την τελευταία το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

