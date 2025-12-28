Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας – Ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, δείτε το βίντεο

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν και σήμερα (28/12) λόγω των μπλόκων των αγροτών οι εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι της Κυριακής, η κατάσταση επιδεινώνεται όσο περνά η ώρα, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται σε αρκετά σημεία της χώρας. Στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 3:00 το μεσημέρι, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Δείτε το βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα το lamiareport.gr:

Δείτε ΕΔΩ χάρτη με την κίνηση

Άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου

Στα διόδια Μακρυχωρίου βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι σήκωσαν τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Οι διαμαρτυρόμενοι μοίρασαν προϊόντα και ευχές στους οδηγούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μάλγαρα: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα

Ανοιχτό, μετά από πολύωρη διακοπή, παραμένει το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο των διοδίων Μαλγάρων, με τα οχήματα να κατευθύνονται, σε συνεννόηση με την Τροχαία, μέσω της παράκαμψης από τη Χαλάστρα.

Αχαΐα: Κλειστός ο κόμβος Εγλυκάδας

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν εκ νέου στον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους που ξεκίνησαν πριν από περίπου 20 ημέρες.

Ο αποκλεισμός είχε αρθεί προσωρινά στις 24 Δεκεμβρίου για τη διευκόλυνση της εορταστικής κυκλοφορίας. Μετά το νέο κλείσιμο, η κυκλοφορία εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας μέσω των κόμβων Κ1 (λιμάνι Πάτρας) και Γλαύκου.

Διακόπτεται η κυκλοφορία στον κόμβο του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων

Την ενίσχυση του μπλόκο στον κόμβο του Ορμενίου με διακοπή στο σημείο της κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές» καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρωί της Τρίτης στο Διδυμότειχο αποφάσισαν ομόφωνα -όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους- τα μέλη των αγροτικών συλλόγων του Βορείου Έβρου.

Στο νότιο τμήμα του νομού, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση των τρακτέρ στο ΚΤΕΛ Φερών το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να κατευθυνθούν στη συνέχεια συντονισμένα προς το Τελωνείο των Κήπων για ενίσχυση του υφιστάμενου μπλόκου.