Motor Oil: Έξι συλλήψεις για τη νέα έκρηξη με δύο τραυματίες

Χειροπέδες σε έξι άτομα πέρασαν οι Αρχές μετά τη νέα έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι.

Αρχικά συνελήφθησαν τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας 62χρονος και ένας 63χρονος, οι οποίοι εργάζονται στην εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία, καθώς και ένας 46χρονος υπάλληλος της Motor Oil.

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Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονταν ακόμη τέσσερα πρόσωπα, εκ των οποίων τα τρία παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές και συνελήφθησαν. Πρόκειται επίσης για εργαζομένους της Motor Oil.

Υπενθυμίζεται ότι από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», φέροντας κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα και εγκαύματα μικρής έκτασης.

Και οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και, σύμφωνα με την ενημέρωση του νοσοκομείου, παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για μετεγχειρητική παρακολούθηση, χωρίς να είναι διασωληνωμένος.