Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας γι’ αυτή την εβδομάδα – Που θα σημειωθούν καταιγίδες

Ο καιρός παραμένει αίθριο και μικρή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία σε μεγάλο τμήμα της χώρας σήμερα, ενώ τοπικές βροχές ή καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας σήμερα κατά τις μεσημεριανές ώρες προβλέπεται να παρουσιάσουν άνοδο έως και 3°C κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη, σε σχέση με τις αντίστοιχες χθεσινές τιμές.

Περαιτέρω άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία σε μεγάλο τμήμα της χώρας τις επόμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές της προς το τέλος της εβδομάδας να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες προβλέπονται σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στη Μακεδονία.

