Meteo: Το καλοκαίρι 2025 το τρίτο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960

Το καλοκαίρι του 2025 σημείωσε υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), πρόκειται για το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι στην Ελλάδα από το 1960.

Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο θερμότερος από το 1960, ενώ ο Ιούλιος κατέλαβε την 4η θέση στη σχετική κατάταξη. Ο Αύγουστος ήταν πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από τις συνολικά 92 ημέρες του καλοκαιριού, οι 70 παρουσίασαν θερμοκρασίες λίγο έως πολύ πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Η μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού για ολόκληρη την Ελλάδα ξεπέρασε κατά +1,5°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, κατατάσσοντας το 2025 ως το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι, πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2021 και μόλις 0,3°C ψυχρότερο από το δεύτερο θερμότερο, το 2012. Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει το 2024. Η συνολική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού από το 1960 έως το 2025 φτάνει τους 2,4°C.

Αναλυτικά ανά περιοχή, το καλοκαίρι του 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία, ενώ στα ηπειρωτικά κατατάχθηκε ως το τέταρτο θερμότερο. Στην Κεντρική Μακεδονία, την Αττική και τη νότια Πελοπόννησο σημειώθηκε η τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία, ενώ πιο ήπιο ήταν στις Κυκλάδες, σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και στην Κρήτη.