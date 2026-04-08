Μεγάλη Τετάρτη: 5 έθιμα που τηρούμε κάθε χρόνο αυτή την μέρα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι μια ημέρα βαθιάς πνευματικότητας, αφιερωμένη στη μετάνοια της αμαρτωλής γυναίκας που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. Σε όλη την Ελλάδα αναβιώνουν παραδόσεις αιώνων που προετοιμάζουν το σώμα και την ψυχή για το Θείο Πάθος.

Διαβάστε παρακάτω τα 5 κυριότερα έθιμα που τηρούνται παραδοσιακά αυτή την ημέρα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

Το απόγευμα τελείται στις εκκλησίες το Μυστήριο του Ευχελαίου, όπου ο ιερέας διαβάζει επτά Ευαγγέλια και επτά ευχές για να ευλογήσει το λάδι.

Στο τέλος της ακολουθίας, «σταυρώνει» τους πιστούς με το ευλογημένο λάδι στο μέτωπο και τα χέρια για την ίαση ψυχής και σώματος.

Η προζύμι της χρονιάς

Ένα από τα παλαιότερα έθιμα θέλει τις νοικοκυρές να φτιάχνουν το «νέο προζύμι» της χρονιάς. Πήγαιναν αλεύρι στην εκκλησία και ο ιερέας, ακουμπώντας πάνω του τον Σταυρό με το Τίμιο Ξύλο, ευλογούσε το ζυμάρι το οποίο φούσκωνε «θαυματουργά» χωρίς μαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI

Προετοιμασία για τα πασχαλινά κουλουράκια

Σε πολλές περιοχές, οι γυναίκες πηγαίνουν στο Ευχέλαιο μια σουπιέρα με αλεύρι, πάνω στο οποίο στερεώνουν τρία κεριά που καίνε κατά τη διάρκεια του μυστηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το ευλογημένο αλεύρι χρησιμοποιείται την επόμενη μέρα για το ζύμωμα των πασχαλινών κουλουριών.

Αυστηρή νηστεία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μεγάλη Τετάρτη θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές ημέρες νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδας, επειδή είναι συνδεδεμένη με την προδοσία του Ιούδα.

Η παράδοση επιβάλλει ξηροφαγία και αποχή ακόμα και από το λάδι. Οι πιστοί καταναλώνουν τροφές όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, χαλβά ή ελιές, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μαγειρεμένη τροφή που περιέχει λάδι ή κρασί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ακολουθία του Νιπτήρος

Στις εκκλησίες το βράδυ ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, που αναφέρεται στον Μυστικό Δείπνο και τον Ιερό Νιπτήρα.

Το έθιμο θέλει τους πιστούς να αναλογίζονται το μάθημα ταπεινοφροσύνης που έδωσε ο Χριστός πλένοντας τα πόδια των μαθητών Του.

Στην Πάτμο, αναβιώνει κάθε Μεγάλη Τετάρτη το εντυπωσιακό έθιμο της Τελετής του Νιπτήρος, που αποτελεί μια ζωντανή αναπαράσταση των βιβλικών γεγονότων.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, ο Ηγούμενος της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πλένει τα πόδια δώδεκα μοναχών που συμβολίζουν τους Μαθητές του Χριστού και η τελετή κορυφώνεται με την αναπαράσταση της προσευχής στη Γεσθημανή.