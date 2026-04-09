Μεγάλη Πέμπτη: LIVE η Ακολουθία των Αγίων Παθών με την ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και θρησκευτικού δέους, οι πιστοί σε ολόκληρη τη χώρα προσέρχονται την Μεγάλη Πέμπτη 9/4 στους ιερούς ναούς για την Ακολουθία των Αγίων Παθών.

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί την πνευματική κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία αναπαριστά τα γεγονότα που οδήγησαν στη Σταύρωση και την Ταφή του Θεανθρώπου.

Το κέντρο του ενδιαφέροντος εστιάζεται στην ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων, που εξιστορούν την πορεία του Χριστού από τον Μυστικό Δείπνο και την προσευχή στον Κήπο της Γεθσημανής, μέχρι την προδοσία του Ιούδα και τη μαρτυρική πορεία προς τον Γολγοθά.

Η πλέον συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς παραμένει η Έξοδος του Τιμίου Σταυρού. Με τα φώτα των ναών χαμηλωμένα και τους πιστούς να κρατούν σβηστά κεριά, ο ιερέας περιφέρει τον Εσταυρωμένο στο κέντρο του ναού, ψάλλοντας το εμβληματικό αντίφωνο: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας…».

Τα έθιμα & οι παραδόσεις της ημέρας

Στην ελληνική παράδοση η ημέρα αυτή είναι γνωστή και ως «Κόκκινη Πέμπτη», καθώς το κύριο έθιμο που κυριαρχεί σε κάθε σπίτι είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγών.

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού αλλά και τη δύναμη της ζωής και της Ανάστασης που θα ακολουθήσει, ενώ σύμφωνα με το έθιμο, το πρώτο αυγό που βάφεται θεωρείται της Παναγίας και τοποθετείται στο εικονοστάσι για προστασία από το κακό.

Παράλληλα, οι νοικοκυρές ετοιμάζουν τα πασχαλινά τσουρέκια και τις κουλούρες, με τις μυρωδιές από τη μαχλέπη και τη μαστίχα να πλημμυρίζουν τις γειτονιές, προμηνύοντας το τέλος της μεγάλης νηστείας.

Μετά το τέλος της ακολουθίας των Ευαγγελίων αργά το βράδυ, ξεκινά μια από τις πιο όμορφες και κατανυκτικές παραδόσεις, ο στολισμός του Επιταφίου.

Οι γυναίκες και οι νέοι της κάθε ενορίας συγκεντρώνονται στην εκκλησία και με χιλιάδες λουλούδια ξεκινούν να πλέκουν στεφάνια και σχέδια πάνω στο ξύλινο κουβούκλιο του Επιταφίου.

Τα λουλούδια που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως ανοιξιάτικα, όπως βιολέτες, τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, κρίνοι και πασχαλιές, ενώ η επιλογή των χρωμάτων έχει τον δικό της συμβολισμό, με το λευκό να αντιπροσωπεύει την αγνότητα και το μωβ το πένθος.