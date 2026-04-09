Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα που οι κουζίνες σε κάθε ελληνικό σπίτι γεμίζουν με το βαθύ κόκκινο χρώμα της παράδοσης. Το βάψιμο των αυγών δεν είναι απλώς μια προετοιμασία για το πασχαλινό τραπέζι, αλλά ένας ισχυρός συμβολισμός που κουβαλάμε αιώνες τώρα.

Από τα αρχαία χρόνια, το αυγό θεωρούνταν η πηγή της ζωής και το σύμβολο της δημιουργίας του σύμπαντος.

Στον Χριστιανισμό, όμως, απέκτησε ένα βαθύτερο και πιο συγκεκριμένο νόημα, καθώς συμβολίζει τον σφραγισμένο Τάφο του Χριστού. Όπως το σκληρό κέλυφος κρύβει μέσα του μια ζωή που ετοιμάζεται να βγει στο φως, έτσι και ο Τάφος κράτησε προσωρινά τον Θεάνθρωπο πριν την Ανάσταση. unsplash.com

Το σπάσιμο του αυγού κατά το τσούγκρισμα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου είναι μια συμβολική αναπαράσταση της νίκης της ζωής πάνω στον θάνατο και το άνοιγμα του δρόμου προς την αιωνιότητα.

Τι συμβολίζει το κόκκινο χρώμα

Το κόκκινο χρώμα που επιλέγουμε παραδοσιακά έχει διπλή σημασία. Από τη μία πλευρά αντιπροσωπεύει το αίμα που έχυσε ο Χριστός πάνω στον Σταυρό και τη θυσία Του για την ανθρωπότητα.

Από την άλλη, το κόκκινο είναι διαχρονικά το χρώμα της βασιλικής δόξας, της ζωτικότητας και της μεγάλης χαράς που φέρνει το μήνυμα της Ανάστασης.

Σύμφωνα μάλιστα με τη λαϊκή μας παράδοση, το πρώτο αυγό που βάφεται σε κάθε σπίτι ονομάζεται «το αυγό της Παναγίας» και φυλάσσεται στο εικονοστάσι μέχρι το επόμενο έτος, καθώς θεωρείται πηγή ευλογίας και προστασίας για όλη την οικογένεια.

Οι ρίζες αυτού του εθίμου χάνονται στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ η παράδοση εδραιώθηκε οριστικά κατά τα βυζαντινά χρόνια.