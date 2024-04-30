Μάτι: Προσφεύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια οι συγγενείς των θυμάτων

Την πρόθεση τους να καταφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια μετά την απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι έκαναν γνωστή οι συγγενείς των θυμάτων.

Συγκεκριμένα όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 30/4, πρόκειται να προσφύγουν στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, την ευρωπαϊκή εισαγγελία, την επιτροπή λίμπε, να αποστείλουν ανοικτή επιστολή στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αλλά και να ζητήσουν από την Εισαγγελία Αθηνών να ελέγξει όλα όσα έγιναν μέχρι τη δίκη αλλά και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

