Μαρούσι: Συνελήφθησαν 5 άτομα από συμμορία που είχε ρημάξει καταστήματα στην Βορειοανατολική Αττική

Στη σύλληψη 5 ατόμων στο Μαρούσι που είχαν ρημάξει καταστήματα στην Βορειοανατολική Αττική προχώρησαν οι Αρχές της Αστυνομίας.

Οι δράστες από τον Ιανουάριο λήστευαν καταστήματα εστίασης αλλά και υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και αφαιρούσαν τόσο χρηματοκιβώτια και χρήματα αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Συγκεκριμένα, αφού έβλεπαν ότι δεν τους παρακολουθεί κανείς έμπαιναν παρανόμως μέσα στα καταστήματα και προέβαιναν στην αφαίρεση χρημάτων, χρηματοκιβωτίων αλλά και ηλεκτρονικών συσκευών. Παράλληλα κάποια από τα μέλη της συμμορίας εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου.

Από εκεί και πέρα όταν έβρισκαν μέσα στα καταστήματα υπαλλήλους τους απειλούσαν με μαχαιριά που είχαν στην κατοχή τους, ενώ διέφευγαν με αυτοκίνητα με τα οποία είχαν πάει στο σημείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, -5- ημεδαποί, 18 και 15 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και -κατά περίπτωση- περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ληστειών και διαρρήξεων από καταστήματα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, από τον Ιανουάριο του έτους 2024, στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, έπειτα από επισταμένη έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας αποκαλύφθηκε η μεθοδική και διαρκής δράση εγκληματικής ομάδας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής ομάδας, οι κατηγορούμενοι, αφού προσέγγιζαν από κοινού τα ανωτέρω καταστήματα πρώτες πρωινές ώρες, παραβίαζαν κεντρικές θύρες ή παράθυρα αυτών, είτε με τη χρήση διάφορων αντικειμένων είτε σπρώχνοντας και ανασηκώνοντας τις θύρες.

Ακολούθως, προέβαιναν στην αφαίρεση μετρητών από ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και χρηματοκιβωτίων, ενώ, στις περιπτώσεις που η αφαίρεση των τελευταίων δεν ήταν εφικτή, τα διερρήγνυαν με τη χρήση φρεατίων ή πυροσβεστήρων.

Παράλληλα, μέλη της συμμορίας παρέμεναν εξωτερικά των καταστημάτων εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου».

Επιπλέον, σε περιπτώσεις, όπου εντός των καταστημάτων βρισκόταν κάποιος υπάλληλος, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλή άσκησης σωματικής βίας και αιχμηρών αντικείμενων(μαχαίρι).

Χαρακτηριστικό της δράσης της συμμορίας ήταν ότι εντός της ίδιας ημέρας και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να προέβαιναν σε διαδοχικές κλοπές ή ληστείες καταστημάτων.

Μάλιστα, από την έως τώρα προανάκριση καταγράφηκε η τέλεση -11- διαρρήξεων καταστημάτων σε χρονικό διάστημα -2- ωρών.

Επιπλέον, τα μέλη της συμμορίας επιδείκνυαν τη λεία τους σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν -6- ληστείες και -25- περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών.

Επιπρόσθετα, ένας εκ των κατηγορούμενων έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

