Μαρουσάκης: Χιόνια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ Σαββάτου και Κυριακής 

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, είχε προειδοποιήσει εδώ και μέρες για την “μέτριας έντασης ψυχρή εισβολή” που ήδη έχει κάνει την εμφάνιση της σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ τώρα κάνει λόγο για “ισχυρότερο ψυχρό κύμα” που θα “χτυπήσει” την πόρτα της χώρας την ερχόμενη Παρασκευή και θα δείξει τα “δόντια” του κυρίως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι “ίσως δούμε τον λευκό επισκέπτη και σε πιο χαμηλά υψόμετρα π.χ βόρεια προάστια Αττικής”, ενώ δεν απέκλεισε να πέσουν χιόνια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” του OPEN και παρουσιάζοντας την πρόβλεψή του, είπε τα εξής:

“Δεν αποκλείεται Σάββατο και Κυριακή να δούμε να χιονίζει και στην Αττική, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Αυξημένες είναι οι πιθανότητες στα βόρεια προάστια, αλλά δεν αποκλείεται ακόμα και στο κέντρο της πόλης να δούμε κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής”, σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας, ωστόσο, ότι χιονόστρωση ενδέχεται να δούμε μόνο σε υψηλότερα υψόμετρα της Αττικής.

Μαρουσάκης: Που θα χιονίσει στην Αττική την Τρίτη 9/1 και την Τετάρτη 10/1

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, “τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και στα βουνά του νομού Αττικής με ένα ενδεικτικό υψόμετρο τα 600 περίπου μέτρα και πάνω. Έτσι λοιπόν για όσους το λέει η καρδούλα τους μπορούν μέσα στην Τετάρτη να ανηφορίσουν προς Πάρνηθα, Πεντέλη, Κιθαιρώνα και στα πολύ ψηλά του Υμηττού να δουν στη χειρότερη τις χιονονιφάδες να πέφτουν π.χ κορυφές Υμηττού και στην καλύτερη αρκετά εκατοστά στρωμένου χιονιού π.χ στα ψηλά της Πάρνηθας“.

Χιόνια και παγετός σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία

Παγετός αναμένεται να επικρατήσει από απόψε σε ορεινές περιοχές ενώ θα είναι ιδιαίτερα έντονος στα σημεία με υψόμετρο πάνω από οκτακόσια μέτρα. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και γνωστοποιεί ότι ο παγετός αναμένεται να διατηρηθεί ως το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο από την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Μπάμπη Στεργιάδη, χιονοπτώσεις σημειώνονται σήμερα στα ορεινά της Χαλκιδικής, της Πιερίας, της Ημαθίας και της Πέλλας και συγκεκριμένα στις περιοχές με υψόμετρο άνω των 900 μέτρων. «Προβλήματα δεν αναφέρθηκαν και τα μηχανήματα της Περιφέρειας λειτουργούν για αποχιονισμό και ρίψη άλατος» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Στεργιάδης.

Ιδιαίτερα για την περιοχή της Χαλκιδικής σημείωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου στα σημεία όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις στη Σιθωνία. Στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Τορώνης σημειώθηκε βροχόπτωση ενώ και τα νερά της θάλασσας έφτασαν μέχρι και τις αυλές των σπιτιών. «Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν, όμως έχουμε κάνει έκκληση να γίνει καταγραφή ζημιών από το Δήμο ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι έλεγχοι από τους μηχανικούς» πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιονόπτωση σημειώθηκε και στον νομό Θεσσαλονίκης, στις περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, στον Χορτιάτη αλλά και στα υψώματα των Σερρών.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών συνθηκών, πρόκειται να λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο, από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, τις ήδη υφιστάμενες δομές, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να παρασχεθεί προσωρινή φιλοξενία για την προστασία των ευάλωτων πολιτών λόγω του ψύχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν το υπνωτήριο Αστέγων (Ανδρέου Γεωργίου 5 πρώην 13 τηλ. 2310528811), από τις 17.00 έως την επόμενη ημέρα στις 09:00 και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313316615), όλο το 24ωρο. Στους χώρους θα παρευρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό των Δομών (Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Ιατρός κλπ.).

Ταυτόχρονα, για την προστασία των ευπαθών ομάδων, ανοιχτά θα παραμείνουν δύο παραρτήματα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων/ΚΑΠΗ (το 4ο παράρτημα, Γρηγορίου Λαμπράκη 42, 2310212002 και το 5ο παράρτημα, Αλεξανδρείας 27, 2310820110), από τις 08.00 έως τις 20.00 και συγκεκριμένα τις ημέρες από αύριο ως και την Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων θα διανέμονται στους άστεγους κουβέρτες, υπνόσακοι, κρουασάν και νερά με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης, υπάρχει συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας αστέγων (ΜΚΟ, ΕΚΑΒ).

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το σπίτι όπου διαπράχθηκε η άγρια δολοφονία της 41χρονης εγκύου (pics)

Εξαφάνιση 31χρονου στο Μεσολόγγι: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τον 50χρονο κρεοπώλη