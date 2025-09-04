Μαφία και στα καύσιμα: Τα “κόλπα” του κυκλώματος λαθρεμπορίας που “ξεδόντιασε” το ελληνικό FBI – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το παράμονο κέρδος

Νοθευμένα καύσιμα, ελλειμματικές παραδόσεις, «πειραγμένα» λογισμικά σε συστήματα εισροών-εκροών, φοροδιαφυγή με εικονικά παραστατικά.

Ένα ακόμα μεγάλο κύκλωμα λαθραίων καυσίμων που εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και με κάθε τρόπο μεγέθυνε τον παράνομο τζίρο του εις βάρος ανυποψίαστων οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του Ελληνικού FBI, στο πλαίσιο των ταυτόχρονων επιχειρήσεων, εντόπισαν περισσότερες από 500.000 ευρώ, με τις εκτιμήσεις των αρχών όμως να κάνουν λόγο για μη νόμιμο κέρδος που πιθανότατα ξεπερνά το εκατομμύριο.

Είναι ενδεικτικό ότι τα νοθευμένα καύσιμα που διοχέτευσαν την αγορά ξεπερνούν το 1,2 εκατ. λίτρα. Για τη παράνομη δράση έχουν συλληφθεί συνολικά 22 άτομα, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία αναφορικά με την παράνομη δραστηριότητα και τα εμπλεκόμενα πρατήρια.

Τα λαθραία καύσιμα που τροφοδοτούσαν τη δράση του κυκλώματος, έφθαναν στην χώρα από τη Ρουμανία και κατέληγαν σε αποθήκη στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται ότι γινόταν η νόθευση με τη χρήση χημικών διαλυτών από τη Βουλγαρία.

Στη συνέχεια, το καύσιμο κατέληγε σε όλα τα συνεργαζόμενα πρατήρια, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Κατά τις έρευνες των αρχών διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ειδικό λογισμικό παρέμβαση στα συστήματα εισροών-εκροών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν μικρότερες ποσότητες στα αυτοκίνητα από τις αντλίες.

Το πρωί της Τετάρτης, τα εμπλεκόμενα πρατήρια σφραγίστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι 13 από τις συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Αττικής, 3 σε πρατήρια της Θεσσαλονίκης, 2 στην Ηγουμενίτσα και τα Τρίκαλα, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν στο Βόλο και τη Σπάρτη.