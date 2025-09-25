Λέρος: Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο – Η ευγνωμοσύνη μετά το σοβαρό ατύχημα

Σε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο Λέρου προχώρησε ο Τούρκος επιχειρηματίας Ali Sabancı, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρό ατύχημα με το σκάφος του όταν έπεσε στα βράχια το καλοκαίρι του 2023.

Το ατύχημα είχε συμβεί όταν ο Σαμπατζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά πήγαιναν με το σκάφος τους από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο. Τότε ο Σαμπατζί είχε υποστεί, μεταξύ άλλων, ρήξης σπλήνας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία ενώ για κάποιες ημέρες νοσηλεύτηκε και στη ΜΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το lerosnews, η δωρεά θα καλύψει την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.

Ο κ. Sabancı εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Μέσω του καλού φίλου του νησιού Mehmet Baser, σήμερα, Πέμπτη στο γραφείο του Διοικητή του ΚΘΛ κ. Σταμάτη Καρδάση, διευθετήθηκαν και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, ώστε η δωρεά να υλοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσουν οι σχετικές προμήθειες. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να υπερβεί τις 115.000€.

Ο ίδιος ο κ. Sabancı και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Sabancı αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.