Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216 χλμ. – Ακινητοποιήθηκε σε μπλόκο των αστυνομικών

Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής (28.11) άνδρες της Τροχαίας Ελληνικού, καθώς εντοπίστηκε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων κινούταν με ταχύτητα 216 χλμ. την ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τον ΚΟΚ δεν υπερβαίνει τα 70 χλμ. την ώρα.

Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου σταμάτησε σε μπλόκο των Αρχών στο ρεύμα προς Γλυφάδα, και το ραντάρ χτύπησε «κόκκινο» καθώς έδειξε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 146 χλμ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο και του αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης.

Παράλληλα το πρωί του Σαββάτου (29.11) πέρασε το κατώφλί των δικαστηρίων, όπως ορίζει η αυτόφωρη διαδικασία.