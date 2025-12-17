Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο – Βρέθηκε σημείωμα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (17.12) στις Αρχές μετά από ειδοποίηση για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ, στο σημείο βρέθηκε και ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, άγνωστος άφησε σημείωμα και έδινε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 20:55 για την έκρηξη του μηχανισμού.

Το χρονικό όριο παρήλθε, ωστόσο ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και θα πραγματοποιηθεί εξονυχστικός έλεγχος από το ΤΕΕΜ, ενώ το κολλέγιο εκκενώθηκε.