Λασίθι: 57χρονος έβαλε τέλος στην ζωή του – Τον βρήκαν νεκρό στην αυλή του σπιτιού
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά
Τραγωδία με έναν 57χρονο σημειώθηκε στο Λασίθι καθώς ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του από φίλους του.
Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν ένας 57χρονος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής με τους φίλους του να τον αναζητούν. Τελικά, τον βρήκαν στην αυλή του σπιτιού του, σε περιοχή του Λασιθίου, νεκρό καθώς ο ίδιος είχε βάλει τέλος στην ζωή του με αιχμηρό αντικείμενο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της νέας αυτοχειρίας.
