Λασίθι: Συνελήφθη 49χρονος με πάνω από 125 γραμμάρια κάνναβης

Ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθη για παραβάσεις σχετικά με ναρκωτικά στο Λασίθι στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από 125 γραμμάρια κάνναβης.

Ειδικότερα, χθες, Κυριακή (17/08) συνελήφθη στην Ιεράπετρα ένας 49χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου. Οι αστυνομικοί έπειτα πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του άνδρα, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 125,3 γραμμάρια κάνναβης.

Σημειώνεται ότι η έρευνα έγινε μέσα στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, ενώ διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.