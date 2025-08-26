Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω πορείας
Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά είναι κλειστό από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, λόγω συγκέντρωσης και πορείας ατόμων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στα 1.000 άτομα, που ανήκουν σε αριστερές συλλογικότητες, ξεκίνησαν την πορεία τους από το Πάρκο Ελευθερίας και κατευθύνονται προς την Πρεσβεία του Ισραήλ.
Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η Τροχαία παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και ενημερώνει για τυχόν αλλαγές.
