Δραματική είναι η κατάσταση και στο Πήλιο από την κακοκαιρία “Daniel” που σφυροκοπεί ανελέητα την περιοχή της Μαγνησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Meteo, περίπου 110 κάτοικοι και τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί στον Άγιο Ιωάννη.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ συγκλονιστικό είναι ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται τα γιγαντιαία κύματα να “καταπίνουν” ένα αυτοκίνητο.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB