Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές τα σχολεία θα ανοίξουν λίγη ώρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, κλειστά σχολεία θα είναι στις εξής περιοχές

Φλώρινα

Κοζάνη

Κιλκίς

Αμυνταίου

Πρεσπών

Εορδαίας

Κοζάνης

Σέρβων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις παρακάτω περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις εξής ώρες

Γρεβενά (Μέχρι 9:15)

Βοΐου (μέχρι 9:15)

Έδεσσα (μέχρι 10:00)

Βελβεντού (μέχρι 10:00)

Καστοριά (μέχρι 10:00)

Άργος (μέχρι 10:00)

Ορεστικού (μέχρι 10:00)

Ειδήσεις σήμερα:

Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 56χρονος για κατ’ εξακολούθηση βιασμό ανήλικης και πορνογραφία ανηλίκων

Μητσοτάκης: «Δεν θα διστάσουμε να πάρουμε και άλλα μέτρα αν χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας»

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ – Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων από το μεσημέρι της Δευτέρας