Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών μετά τη σύσκεψη στη Λάρισα καθώς αποφασίστηκε να κλείσουν τις Εθνικές οδούς και να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους και τα επτά αιτήματα τα οποία αφορούν την αποκατάσταση των καταστροφών από τον Ντάνιελ θα παρατεθούν σε παράρτημα των βασικών τους αιτημάτων.

Αναλυτικά τα αιτήματα:

-Αφορολογητό αγροτικό πετρέλαιο

-7 λεπτά η κιλοβατώρα το ρεύμα

-Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές

-Να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να διαπραγματευτεί ξανά

-Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα

-Όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις

Από εκεί και πέρα η κλιμάκωση της κινητοποίησης βασίζεται σε τρεις άξονες:

-Να κλείνουμε την ίδια ώρα σε όλα τα σημεία στην εθνική , επαρχιακή και τελωνεία με τρακτέρ . Από αύριο.

-Το κάθε μπλόκο να κάνει δράσεις και μέσα στην πόλη.

-Την επόμενη εβδομάδα συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ

«Η συμμετοχή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα και προς την Κυβέρνηση και προς τον ελληνικό λαό: πως έχουμε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης αλλά μπορούμε με τον αγώνα μας να ανατρέψουμε πολιτικές και να επιβάλλουμε λύσεις προς όφελός μας… Πρέπει να δούμε πως θα οργανώσουμε καλύτερα τις κινητοποιήσεις μας, πως θα ασκήσουμε τη μέγιστη πίεση ώστε να έχουμε ικανοποίηση των αιτημάτων μας» σημείωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας, υπογραμμίζοντας πως «δεν πρόκειται να συναινέσουμε στο χαμό μας. Θα αγωνιστούμε για να κερδίσουμε».

Μάλιστα λίγο μετά τις αποφάσεις οι αγρότες έκλεισαν για μισή ώρα τον ΠΑΘΕ προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό στο μπλόκο του Πλατυκάμπου.

Κινητοποιήσεις αγροτών: Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Η πρώτη αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης για τις αποφάσεις που έλαβαν οι αγρότες στη σύσκεψη της Νίκαιας αναμένεται από ώρα σε ώρα, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν αυτή θα προέρχεται από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ή σε μορφή πηγών.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης, εντούτοις προς ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάτι επισήμως.

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε πως το κλείσιμο Εθνικών Οδών ως μέτρο αντίδρασης, αντί να λύνει, δημιουργεί μονάχα περισσότερα προβλήματα.

Τέλος, από πλευράς κυβέρνησης έχει διαμηνυθεί πως πολλά από τα αιτήματα των αγροτών βρίσκονται ήδη υπό δρομολόγηση, πάντα όμως στο πλαίσιο του εφικτού και χωρίς να υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά όρια.

