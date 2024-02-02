Κίνηση τώρα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Στην περιοχή του Περιστερίου
Κίνηση τώρα καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού μετά τη γέφυρα Κωνσταντινουπόλεως στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Περιστερίου, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
