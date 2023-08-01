Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ;
Κίνηση ΤΩΡΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στην έξοδο προς περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Φορτηγό ενεπλάκη σε ατύχημα

Κίνηση ΤΩΡΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στην έξοδο προς περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
«Έμφραγμα» προκαλεί η κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην έξοδο προς περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Αττικής οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε λόγω πρόσκρουσης φορτηγού οχήματος.

