Κίνηση ΤΩΡΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στην έξοδο προς περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Φορτηγό ενεπλάκη σε ατύχημα
«Έμφραγμα» προκαλεί η κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην έξοδο προς περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Αττικής οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε λόγω πρόσκρουσης φορτηγού οχήματος.
