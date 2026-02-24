Καταγγελία για πτήση γνωστής αεροπορικής εταιρείας: «Διακινδύνευσε η ασφάλειά μας λόγω θυελλωδών ανέμων» (βίντεο)

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και τήρησης των δικαιωμάτων των επιβατών εγείρει η καταγγελία της Στέλλας Χατζή στο DEBATER, επιβάτιδας σε πτήση γνωστής αεροπορικής εταιρείας, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει, «στις 17 Φεβρουαρίου 2026 βρισκόταν στον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, έχοντας προγραμματίσει την αναχώρησή της για τη Θεσσαλονίκη στις 22:10 και εκτιμώμενη ώρα άφιξης τις 23:00. Ωστόσο, σημειώθηκε καθυστέρηση περίπου μιάμισης ώρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον αερολιμένα προορισμού, δηλαδή στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καταγράφονταν εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι άνω των 9 μποφόρ, με ριπές που έφταναν έως και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά ταύτα, η γνωστή αεροπορική εταιρεία προχώρησε κανονικά στην εκτέλεση της πτήσης.

Κατά την προσέγγιση του αεροσκάφους τύπου Airbus A320-214 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο κυβερνήτης επιχείρησε δύο διαδοχικές απόπειρες προσγείωσης υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω θυελλωδών ανέμων. Στο εσωτερικό του αεροσκάφους επικράτησαν πανικός και έντονη αναστάτωση. Τρεις επιβάτιδες έκαναν εμετό, ενώ μία ακόμη λιποθύμησε εξαιτίας των σφοδρών αναταράξεων κατά τη διάρκεια των ανεπιτυχών προσγειώσεων. Τελικώς, ο κυβερνήτης αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στον αερολιμένα αναχώρησης, στην Αθήνα.

Μετά την επιστροφή, η μοναδική επιλογή που προσφέρθηκε στους επιβάτες από τη γνωστή αεροπορική εταιρεία ήταν η επαναδρομολόγηση της πτήσης ή η επιστροφή χρημάτων, χωρίς:

α) παροχή φροντίδας με σίτιση και διαμονή,

β) πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση,

γ) έγγραφη πληροφόρηση για τα δικαιώματα των επιβατών.

Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες και την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στον χώρο του αεροδρομίου, κλήθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς υπαλλήλων, οι οποίοι –όπως καταγγέλλεται– άφησαν τους επιβάτες αβοήθητους. Τελικώς, η πτήση ακυρώθηκε και οι υπάλληλοι της γνωστής αεροπορικής εταιρείας επαναπρογραμμάτισαν την αναχώρηση για το μεσημέρι της 18ης Φεβρουαρίου.

Οι παραπάνω παραλείψεις του μεταφορέα συνιστούν σοβαρή απόκλιση από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 και στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου. Τονίζεται ότι ακόμη και αν οι καιρικές συνθήκες θεωρηθούν «έκτακτες περιστάσεις», η υποχρέωση παροχής μέριμνας προς τους επιβάτες παραμένει ακέραιη.

Το περιστατικό, όπως επισημαίνεται, δεν αφορά μόνο τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, αλλά συνιστά ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς αγγίζει την ασφάλεια των αερομεταφορών, τη διαφάνεια στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των επιβατών.

Παράλληλα, έχει αποσταλεί σχετική καταγγελία στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου η γνωστή αεροπορική εταιρεία να απαντήσει επίσημα για:

– τα επιχειρησιακά κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίστηκε η εκτέλεση της πτήσης,

– την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων,

– τους λόγους μη παροχής της προβλεπόμενης μέριμνας προς τους επιβάτες», τονίζει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η καταγγέλλουσα, η πτήση επιτρέπεται μόνο εφόσον η ριπή ανέμου δεν ξεπερνά τους 38 κόμβους (περίπου 70 χλμ./ώρα) σε στεγνό διάδρομο.

Η Στέλλα Χατζή δηλώνει ρητώς ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και διακινδύνευσης της ζωής και της σωματικής της ακεραιότητας, καθώς και για κάθε περαιτέρω νομική ενέργεια προς διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.