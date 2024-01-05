Καλλιάνος: «Δεν θα είναι μεγάλη η διάρκεια του περάσματος της κακοκαιρίας από την Αττική» – Πότε θα κάνει την εμφάνιση της

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτηση του στα social media αναφέρθηκε στο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική.

Αναλυτικά:

Όλα τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία εναρμονίζονται με την αυξημένη (πια) πιθανότητα, ότι περίπου τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα έχουμε ένα “πέρασμα” με καταιγίδες και από το νομό Αττικής. Δεν θα είναι μεγάλη η διάρκεια αυτού του “περάσματος”, ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο, ενδέχεται οι καταιγίδες αυτές να είναι και ισχυρές.

ΥΓ : Αν το σύστημα αυτό καθυστερήσει ελαφρώς, δεν θα καταλάβουμε ιδιαίτερα αυτή την επιδείνωση του καιρού στην Αττική διότι πιθανότατα μετά τα μεσάνυχτα οι περισσότεροι θα κοιμούνται.

Αν όμως έρθει λίγο νωρίτερα, τότε λογικά οι περισσότεροι θα καταλάβουμε την κεραυνική δραστηριότητα. Πάντως, όπως και να είναι η καιρική εξέλιξη, περίπου γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου αναμένονται οι καταιγίδες και στην Αττική.

ΥΓ : Δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Θα είναι μια απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή. Βρέχει συνήθως το χειμώνα!

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους

