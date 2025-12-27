Καιρός: Τα δύο πιθανά σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα – Η ανάρτηση Κολυδά

Με χειμωνιάτικο, αλλά ήπιο καιρό, αναμένεται να κάνει ποδαρικό το 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, δεν αναμένεται να υπάρξουν εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Την ίδια στιγμή, το προγνωστικό μοντέλο GFS σκιαγραφεί ένα πιο «βαρύ» καιρικό σενάριο, με καθίζηση ψυχρών αερίων μαζών και το ενδεχόμενο εκτεταμένων χιονοπτώσεων σε περιοχές της βόρειας και ανατολικής χώρας. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα ως προς τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο καιρός την Πρωτοχρονιά.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, ακόμη και μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία της ατμόσφαιρας αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, διαμορφώνοντας το αν η αλλαγή του χρόνου θα κυλήσει με απλώς χειμωνιάτικες συνθήκες ή με ένα πιο έντονο και δυναμικό καιρικό σκηνικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας σε οριακή επιρροή. Σε αυτή τη λύση, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο «βαρύ» σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Είναι ένα σενάριο πιο επιθετικό, αλλά και πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα. 🎯ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η ζυγαριά γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, που δείχνει πιο συνεπή και λιγότερο ακραία εξέλιξη. Το GFS δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά φαίνεται να αποτελεί το «ψυχρό άκρο» του φάσματος, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά δεν το καθιστά το επικρατέστερο σενάριο. Όπως συχνά συμβαίνει σε αλλαγές χρονιάς, μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία θα κρίνουν αν θα επικρατήσει ένας απλώς χειμωνιάτικος καιρός ή αν θα δούμε τελικά μια πιο δυναμική, χειμωνιάτικη παρένθεση.

Χρειαζόμαστε ακόμα 2-3 μέρες για να δούμε μια καλύτερη επιχειρησιακή εκτίμηση για την Πρωτοχρονιά. Χρόνια Πολλά».

Ο καιρός αύριο

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.