Καιρός: Μπαίνει στον “πάγο” η χώρα – Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σάββατο με βροχές και χιόνια, η πρόγνωση Μαρουσάκη

Υποχωρεί σημαντικά η θερμοκρασία από σήμερα Παρασκευή σε όλη τη χώρα, ενώ αύριο Σάββατο αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με κρύο, βροχές, καταιγίδες και χιόνια.

Την πρώτη από τις δύο «βουτιές» του υδράργυρου που θα μας απασχολήσουν τις προσεχείς ημέρες διανύουμε ήδη από σήμερα με την θερμοκρασία να έχει ήδη καταγράψει πτώση και να μην ξεπερνά στην Αττική τους 6 με 7 βαθμούς, όπως είπε ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι «πολικές φωτοβολίδες» για τις οποίες μίλησε και χθες, χαρακτηρίζονται έτσι γιατί θα είναι σύντομες και με μεγάλη ένταση.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, η θερμοκρασία σήμερα χαρακτηρίζεται από σημαντική πτώση μέχρι να ανέβει ξανά το θερμόμετρο τις μεσημεριανές ώρες και αύριο Σάββατο και να έχει εκ νέου υποχώρηση από τη Δευτέρα.

Περιμένουμε, δε, χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, όχι μόνο στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και σε θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Σήμερα Παρασκευή, έχουμε δύο φάσεις. Από τη μία πλευρά, το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα δούμε ορισμένες βροχές, απομεινάρια της προηγούμενης κακοκαιρίας και στη συνέχεια θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπή χώρα, από την άλλη, ξεκινάμε με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά προς το απόγευμα θα επικρατήσει συννεφιά και βροχές στη δυτική, βόρεια και βορειοδυτική χώρα.

Στην Αττική ξεκινάμε νωρίς το πρωί με θερμοκρασίες κοντά στους 6 βαθμούς και αρκετά ισχυρούς ανέμους. Θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ και αύριο αναμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα ξεκινά κοντά στους 0-1 βαθμούς και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 11 ακόμα και το μεσημέρι. Θα έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας με τάση να έρθει συννεφιά από το μεσημέρι και έπειτα.

Αύριο, Σάββατο, οι άνεμοι επιστρέφουν σε νοτιάδες και περιμένουμε κύμα κακοκαιρίας όπως αυτό των προηγούμενων ημερών με βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες, στα δυτικά της χώρας.

Την Κυριακή περιμένουμε βοριάδες, κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου και χιόνια, αρχικά σε ορεινές περιοχές και σταδιακά σε υψόμετρο ακόμα και 500 μέτρων.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 9/1

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι 4 και γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στη δυτική κυρίως Μακεδονία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μείον 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά στην Κρήτη 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 10/1

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Κυριακή 11/1

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12/1

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13/1

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.