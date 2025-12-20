Καιρός: Έρχονται βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τα Χριστούγεννα – Ποιες οι πιθανότητες να πέσουν χιόνια στην Αττική

Απαντήσεις στο ερώτημα αν θα δούμε χιόνια μέσα στις γιορτές και ειδικότερα στην Αττική δίνει ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, καθώς ο καιρός αναμένεται άστατος το επόμενο διάστημα.

Σε ανάρτησή του, ο έμπειρος μετεωρολόγος εξετάζει το ενδεχόμενο να «ασπρίσει» η Αθήνα την Πρωτοχρονιά, επισημαίνοντας ότι πριν από την έλευση του νέου έτους προβλέπεται η κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών. Ωστόσο, όπως τονίζει, προς το παρόν δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια η ένταση ούτε η διάρκεια αυτού του ψυχρού κύματος.

Σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, η χώρα θα επηρεαστεί από ψυχρή εισβολή λίγο πριν και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, χωρίς όμως να είναι σαφές αν αυτή θα συνδυαστεί με τις κατάλληλες βαρομετρικές συνθήκες ώστε να δώσει χιονοπτώσεις στην Αττική. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών, οι πιθανότητες για «λευκή» Πρωτοχρονιά στην Αθήνα κρίνονται περιορισμένες.

Όπως επισημαίνει, το πιο πιθανό σενάριο είναι οι βροχοπτώσεις, δεδομένου ότι από το 1971 έως σήμερα η Πρωτοχρονιά συνοδεύτηκε από βροχή σε 22 περιπτώσεις, ενώ χιονόπτωση καταγράφηκε μόλις έξι φορές, εκ των οποίων τέσσερις και εντός της πόλης. Παρά ταύτα, κλείνοντας την ανάρτησή του, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ιανουάριος να επιφυλάσσει πιο χειμωνιάτικες εκπλήξεις.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού έως το τέλος του έτους, ο κ. Καντερές σημειώνει ότι μετά τις αλκυονίδες ημέρες και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου, το σκηνικό αλλάζει.

Από τις 20 έως και τις 28 Δεκεμβρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα νοτιοδυτικά, νότια και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, χωρίς να είναι ιδιαίτερα αξιόλογες.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις ελάχιστες τιμές να παραμένουν σχετικά ήπιες λόγω της συννεφιάς.

Άστατος καιρός τα Χριστούγεννα

Για την εβδομάδα των Χριστουγέννων, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε άστατο καιρό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε σχετική ανάρτησή του, κάνει λόγο για «καιρό τύπου Π», δηλαδή με διαδοχικά περάσματα συστημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την Τρίτη αναμένεται η έλευση βαρομετρικού χαμηλού από τα δυτικά, το οποίο θα φέρει βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν έως το ανατολικό Αιγαίο. Η κακοκαιρία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως και ανήμερα των Χριστουγέννων, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Καλημέρα! Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα. Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει».

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ο καιρός αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις, αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και στα νότια κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Σε όλη σχεδόν τη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παραμονή Χριστουγέννων

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία οι βροχές θα επεκταθούν κατά τόπους και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.