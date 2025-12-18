Αλλάζει ο καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι και την Πρωτοχρονιά με βροχές, κρύο – Πού θα πέσουν χιόνια

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, με τις πρώτες προγνώσεις των μετεωρολόγων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να κάνουν λόγο για κρύο, βροχές, ακόμα και χιόνια.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης στην Αφρική το Σάββατο που θα φέρει συννεφιά και βροχές με μεγάλες εντάσεις και μεγάλο όγκο νερού.

Σε ανάρτησή του γράφει ότι «με πυκνή ομίχλη και έντονο κρύο τη νύχτα και το πρωί θα φτάσουμε μέχρι και την αυριανή ημέρα οπότε και στη συνέχεια έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι και την Πρωτοχρονιά που αρχικά θα μας δώσουν ένα έντονο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο με πολλές βροχές και τα χιόνια στα βουνά και στη συνέχεια πιο χειμωνιάτικο καιρό με τα χιόνια ίσως και πιο χαμηλά».

Οπως ανέφερε στο Open, η κακοκαιρία θα φέρει βροχές στα νότια, δηλαδή οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η νότια και ανατολική Πελοπόννησος και τα Δωδεκάνησα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί και η Αττική.

Επίσης, υπογράμμισε ότι διακρίνουμε δυο τύπους καιρού το Σάββατο από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο νότια και νοτιανατολικά θα είναι βαρύς ο καιρός με έντονες βροχές και καταιγίδες και λίγο πιο βόρεια προς την περιοχή της Θεσσαλίας, τη Μακεδονία και των Σποράδων θα επικρατήσει ένας άλλος τύπος καιρού. Την Κυριακή η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και θα χρειαστεί προσοχή στις περιοχές αυτές.

Τσατραφύλλιας: «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι από το Σάββατο θα υπάρχει αλλαγή στον καιρό κάνοντας μάλιστα τις εκτιμήσεις του για τις επόμενες ημέρες.

Επισημαίνει μάλιστα ότι μετά τις 26 Δεκεμβρίου και ως την πρωτοχρονιά υπάρχει τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

Καλημέρα!

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια – μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα :

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά :

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

Υ.Γ : Μέρα με τη μέρα θα γίνομαι πιο σαφής».