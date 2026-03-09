Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες – Επιμένουν οι άνεμοι στο Αιγαίο

Ανοιξιάτικο θα είναι αύριο (10.03) το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, αύριο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και στα δυτικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.