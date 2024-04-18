Ηράκλειο: Το Ηράκλειο υποδέχθηκε με τιμές αρχηγού κράτους την Ολυμπιακή φλόγα

Παρουσία πλήθους πολιτών όλων των ηλικιών και με κάθε επισημότητα, το Ηράκλειο υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα, που έχει ξεκινήσει το ταξίδι της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Η πρώτη στάση της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε στο Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού, για να ακολουθήσει λαμπαδηδρομία από τη συμβολή της Λ. Δημοκρατίας με την Γ. Παπανδρέου, μέχρι την πλατεία Αγίου Τίτου, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε σύντομα αλλά περιεκτικά στον συμβολισμό της Κνωσού και του Μινωικού πολιτισμού, του εμβληματικού, αρχαιότερου προηγμένου πολιτισμού της Ευρώπης, μίλησε για τις σχέσεις που συνδέουν τον Ελληνικό με τον Γαλλικό λαό, για τον Αδαμάντιο Κοραή αλλά και τον πρώτο Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτριο Βικέλα.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη προσθήκη στο σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων της φράσης: «Citius, Altius, Fortius, – Communiter. “Faster, Higher, Stronger – Together. Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, μαζί!» επισημαίνοντας:«Μαζί! Αυτό είναι το σημείο έμφασης της νεότερης εποχής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλουμε αγώνες για όλους. Που θα δίνουν το στίγμα της αλληλεγγύης. Πρέπει να εμπνέουν την ανεκτικότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αποχή από τη βία και την αποτροπή της. Αλληλεγγύη λοιπόν είναι το σύνθημα που έρχεται να επιστεγάσει το μοτίβο των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα έλεγα, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Η επανάσταση είναι η συμπερίληψη. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παραολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Special Olympics! Δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό το μήνυμα θελήσαμε να στείλουμε με τις επιλογές των λαμπαδηδρόμων μας στο Δήμο Ηρακλείου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται πράξη για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για αυτό. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ζήτω η Ελλάδα! Vive la Grèce! Ζήτω η Γαλλία! Vive la France! Ζήτω οι Ολυμπιακοί Αγώνες! Vive lesJeux Olympiques!.».

Η Λαμπαδηδρομία πραγματοποιήθηκε από έντεκα Λαμπαδηδρόμους. Από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχαν οι Γιάννης Ασλανίδης, Αντώνης Παπουτσάκης, Μανώλης Στεφανουδάκης, Σωτήρης Κυρανάκος και Βασίλης Αγαπητός. Και από τον Δήμο Ηρακλείου οι ‘Αρτεμις Κουτράκη, Βασίλης Κακουλάκης, Ειρήνη Βασιλείου, Μιχάλης Καλαράκης, Ραφαέλα Δαμιανάκη και Στέλλα Πιλάτου.

Το παρών στην τελετή της πλατείας Αγίου Τίτου έδωσαν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Βαρθολομαίος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου Ελένη Βατσινά και Μανόλης Συντιχάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, Εκπρόσωποι Στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, αρχών και συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηρακλείου ευχαρίστησε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όπως και την εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής «PARIS 2024» για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες στην τελετή.

