ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος που έκλεψε 7 αιγοπρόβατα – Είχε και σκύλο δεμένο σε στάβλο

Τι βρέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας

DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 34χρονου που κατηγορείται για ζωοκλοπή και παραβάσεις νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς στο Ηράκλειο της Κρήτης προχώρησαν οι Αρχές.

Ειδικότερα, την 26.12.2025 άγνωστοι αφαίρεσαν -7- αιγοπρόβατα ιδιοκτησίας ημεδαπού από περιοχή του Δήμου Βιάννου.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 34χρονος αλλοδαπός και ακολούθησε έρευνα σε υπαίθριο χώρο σταυλισμού που κατέχει .

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- αιγοπρόβατα τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Επίσης, εντοπίσθηκε ζώο συντροφιάς (σκύλος) για το οποίο δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας καθώς ήταν δεμένο ,δεν υπήρχε στεγαζόμενος χώρος και στερούνταν ηλεκτρονικής σήμανσης και κτηνιατρικής φροντίδας και επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.

