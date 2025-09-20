iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ στο κέντρο της πόλης (Εικόνα)

Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο

Φωτογραφίες είναι από ανάρτηση του Μαρινου Τακιτζή
DEBATER NEWSROOM

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο καθώς ΙΧ παρέσυρε μία άτυχγ γυναίκα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9).

Σύμφωνα με το cretapost.gr,  όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν μία γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Ικάρου (κάτω από την πλατεία Ελευθερίας) ωστόσο ένα διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε.

Η ίδια έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.

Ηράκλειο
