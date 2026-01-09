Ηλεία: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο στο Γιαννιτσοχώρι (Βίντεο)
Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε
Ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ανατροπή αυτοκινήτου στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας από ανεμοστρόβιλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Στο βίντεο του ilialive.gr φαίνεται πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει το αυτοκίνητο και ευτυχώς το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο.
Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το σοκ ήταν ισχυρό.
